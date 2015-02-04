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    Союзы писателей Азербайджана и Турции подпишут протокол о сотрудничестве

    Научные и литературные произведения Азербайджана и Турции будут переводиться на языки двух стран

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Союза научных и литературных писателей Турции (İLESAM) Нури Пармаксыз и заместитель союза Ильтер Тюркай находятся с визитом в Азербайджане.

    Как сообщили Report в отделе по культуре и туризму посольства Турции в Азербайджане, целью визита является заключение протокола о сотрудничестве с Союзом писателей Азербайджана.

    Согласно протоколу, научные и литературные произведения Азербайджана и Турции будут переводиться на языки двух стран.

    Кроме того, делегация İLESAM посетит Государственную библиотеку Азербайджана, Институт фольклора Академии Наук, Союз композиторов, общественное объединение "Авторские Права" и т.д.

    Визит продлится до 6 февраля.

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