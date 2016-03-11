Состоялась встреча японских предпринимателей с азербайджанскими студентами

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Группа из около 20 японских предпринимателей провела в Баку встречу с азербайджанскими студентами.

Как сообщает Report, встреча состоялась в Азербайджанском университете языков.

На встрече делегация предпринимателей, возглавляемая японским экспертом в области экономики Казуясу Ишидой, обменялась мнениями по поводу возможностей наращивания связей между двумя странами, а также обсудила пути преодоления препятствий, которые мешают укреплению этих связей.

Принявшие участие на встрече студенты рассказали о том, как они могут стать полезными в деле укрепления азербайджано-японских отношений.