Скончался заслуженный учитель Мирхашим Талышлы - ФОТО

Лянкяран. 6 апреля. REPORT.AZ/ В городе Лянкяран скончался заслуженный учитель Мирхашим Талышлы.

Как передает Report, кандидат филологических наук, доцент Лянкяранского государственного университета, заслуженный учитель, президентский стипендиат, литературовед ученый Мирхашим Талышлы скончался вечером 5 апреля.

Талышлы Гаджи Миршахин Мирмуртуза оглы родился в Лянкяранском районе в 1926 году. С 16 лет Мирхашим с подписью "Гость" написал сотни газелей, гасиде, техмис, тезмин, мерсиййе, мюраббе и сатирических стихов. Мир Мустафа хан Талышинский из рода талышских ханов был его прадедом.

Allah rəhmət eləsin!