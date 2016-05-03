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    ​Скончался старший преподаватель БГУ

    Рафиг Расулов работал в БГУ с 1974 года

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Скончался старший преподаватель Бакинского государственного университета (БГУ). Как передает Report, старший преподаватель кафедры политологии и социологии Рафиг Атеш оглу Расулов скончался на 70 году жизни.

    Отметим, что Р.А.Расулов родился 30 июля 1946 года в Баку. В 1969 году он окончил филологический факультет БГУ, в 1972 году - аспирантуру. С 1974 года работал на кафедре научного коммунизма, с 1991 года - старшим преподавателем кафедры политологии и социологии БГУ. В 2009 году на факультете был удостоен звания "Учитель года". Является автором 15 статей. 

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