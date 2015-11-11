Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Скончался профессор Бакинского государственного университета (БГУ).
Как сообщает Report, умер педагог кафедры "Нефтехимии и химической технологии", профессор Мейваддин Гаджиев.
Ему было 76 лет.
Отметим, что Мейваддин Махмуд оглу Гаджиев родился в марте 1939 года. С 1967 года он работал на кафедре "Нефтехимии и химической технологии".
Профессор М.Гаджиев проработал в БГУ 48 лет. Он неоднократно награждался руководством университета за продуктивную деятельность.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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