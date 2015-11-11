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    Скончался профессор Бакинского государственного университета

    76-летний Мейваддин Гаджиев проработал в БГУ 48 лет

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Скончался профессор Бакинского государственного университета (БГУ).

    Как сообщает Report, умер педагог кафедры "Нефтехимии и химической технологии", профессор Мейваддин Гаджиев. 

    Ему было 76 лет. 

    Отметим, что Мейваддин Махмуд оглу Гаджиев родился в марте 1939 года. С 1967 года он работал на кафедре "Нефтехимии и химической технологии".

    Профессор М.Гаджиев проработал в БГУ 48 лет. Он неоднократно награждался руководством университета за продуктивную деятельность.

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