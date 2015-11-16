Скончался член-корреспондент НАНА

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Скончался член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Как сообщает Report, известный ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор, президентский стипендиат, ветеран ВОВ Фархад Ахмедбейли.

Напомним, что Фархад Солтан оглу Ахмедбейли родился 12 февраля 1923 года в городе Баку. Был участником войны 1941-1945 гг. В 1950 году окончил геолого-разведывательный факультет Азербайджанского индустриального института (ныне АГНА).

Ф.Ахмедбейли в 1954 году получил ученую степень кандидата геолого-минералогических наук, в 1964 году - доктора геолого-минералогических наук, в 1972 году - звание профессора. В 2001 году избран членом-корреспондентом НАНА.

С его именем связано начало комплексных научных исследований по неотектонике в Азербайджане.

Ф.Ахмедбейли является автором 145 научных трудов, в том числе 12 карт и атласов, 5 монографий.