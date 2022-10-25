Сегодня в Азербайджане можно будет наблюдать солнечное затмение

Сегодня в Азербайджане будет наблюдаться частное солнечное затмение.
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Это будет вторым частным солнечным затмением в 2022 году.
Природное явление будет наблюдаться на большей части Европы, в северной Африке, на Ближнем Востоке и в западной части Азии.
Напомним, что первое солнечное затмение года началось 30 апреля в 22:45 по бакинскому времени и завершилось 1 мая. Природное явление длилось 3 часа 52 минуты и завершилось в 02:37. Пик затмения пришелся на 00:41.
Затмение наблюдалось в Южной Америке (юго-запад: Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай, часть Перу и Боливии) и Антарктиде, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов.