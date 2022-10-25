Сегодня в Азербайджане можно будет наблюдать солнечное затмение

Сегодня в Азербайджане будет наблюдаться частное солнечное затмение.

Сегодня в Азербайджане будет наблюдаться частное солнечное затмение.

Как передает Report , явление можно будет наблюдать с 12:58 по 17:02. Пик затмения придется на 15:00.

Это будет вторым частным солнечным затмением в 2022 году.

Природное явление будет наблюдаться на большей части Европы, в северной Африке, на Ближнем Востоке и в западной части Азии.

Напомним, что первое солнечное затмение года началось 30 апреля в 22:45 по бакинскому времени и завершилось 1 мая. Природное явление длилось 3 часа 52 минуты и завершилось в 02:37. Пик затмения пришелся на 00:41.

Затмение наблюдалось в Южной Америке (юго-запад: Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай, часть Перу и Боливии) и Антарктиде, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов.