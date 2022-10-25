О нас

Сегодня в Азербайджане можно будет наблюдать солнечное затмение

Сегодня в Азербайджане можно будет наблюдать солнечное затмение Сегодня в Азербайджане будет наблюдаться частное солнечное затмение.
Наука и образование
25 октября 2022 г. 05:21
Сегодня в Азербайджане можно будет наблюдать солнечное затмение

Сегодня в Азербайджане будет наблюдаться частное солнечное затмение.

Как передает Report, явление можно будет наблюдать с 12:58 по 17:02. Пик затмения придется на 15:00.

Это будет вторым частным солнечным затмением в 2022 году.

Природное явление будет наблюдаться на большей части Европы, в северной Африке, на Ближнем Востоке и в западной части Азии.

Напомним, что первое солнечное затмение года началось 30 апреля в 22:45 по бакинскому времени и завершилось 1 мая. Природное явление длилось 3 часа 52 минуты и завершилось в 02:37. Пик затмения пришелся на 00:41.

Затмение наблюдалось в Южной Америке (юго-запад: Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай, часть Перу и Боливии) и Антарктиде, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Günəş tutulacaq

Самое важное

Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi