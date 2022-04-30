Началось первое солнечное затмение года

Сегодня в 22:45 началось первое солнечное затмение года.

Сегодня в 22:45 началось первое солнечное затмение года.

Как передает Report, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси.

К сожалению, в Азербайджане этого затмения видно не будет. Ее будут наблюдать только жители из Южной Америки (юго-запад: Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай, часть Перу и Боливии) и Антарктиды, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

Частное затмение Солнца началось 30 апреля, в 22:45, на восходе Солнца у антарктического побережья Тихого океана, а завершится 1 мая, в 02:38 (бакинское время), на заходе Солнца в восточной зоне Тихого океана недалеко от побережья Чили.