С сегодняшнего дня в 124 школах Баку открываются дошкольные подготовительные курсы - СПИСОК

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в 124 школах в Баку открываются дошкольные подготовительные курсы.

Как сообщает Report, группы будут работать до 31 мая.

Занятия в группах будут проводиться 4 раза в неделю, основная цель групп - это подготовка детей к учебе и получение ими определенных знаний. Для работы в дошкольных подготовительных группах предпочтение отдавалось опытным, способным, интеллектуальным и профессиональным учителям.

Отметим, что детям, которым до 31 мая 2016 года исполнится 6 лет, будут выданы официальные документы - сертификаты.

Дошкольные группы будут функционировать в следующих школах:

По Бинагадинскому району школы № ­100, 143, 144, 157, 246, 284, 300, по Наримановскому району школы № 34, 36, 39, 45, 47, 57,­ 212, 258, по Насиминскому району школы № 5, 19, 35,­ 46, 54, 111, 159, 164, 240, 16, по Низаминскому району школы № 10, 32, 62, 70, 129, 201­, 210, 220, 229, 238, 250, 272, по Пираллахинскому району школы № 168, 235, по Гарадагскому району школы № 110, 233, 274, 288, 294, 319, 320, 3­21, по Сабунчинскому району школы № 68, 71, 75, 80, ­96, 108, 112, 128, 142, 148, 155,187, 18­8, 252, 255, 307, 310, по Сабаильскому району школы № 7, 51, по Сураханскому району школы № 84, 87, 89­, 101, 104, 114, 140, 141, 146, 226, 232­, 270, 275, 279, 281, 282, 285, 290, 316­, 317, 318, 327, по Хатаинскому району школы № 17, 2­4, 29, 48, 56, 58, 59, 64, 95, 138, 165,­ 191, 204, 221, 245, 257, 263, 264, 265, по Хазарскому району школы № 117, 119, 120, 121, 1­23, 124, 125, 156, 181, 183, 234, 322, по Ясамальскому району школы № 18, 20, 53, 60, 153.