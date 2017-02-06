С сегодняшнего дня студенты в Азербайджане будут переводиться из одного вуза в другой по новым правилам

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане приступают к приему электронных документов для перевода студентов из одного вуза в другой как в пределах страны, так и за ее пределами, или с одной специальности на другую.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства образования, с этого учебного года в процессе перевода студентов внедрены новшества.

Так, с 7 февраля студенты ссузов также могут обращаться для перевода, воспользовавшись электронным порталом transfer.edu.az. Электронный прием документов продлится до 14 февраля.

Согласно информации, указанный портал (transfer.edu.az), созданный в рамках совместной деятельности министерства образования и Государственного экзаменационного центра, служит упрощению процесса перевода студентов и обеспечению прозрачности.

Обратившиеся на портал transfer.edu.az лица обладают возможностью выбора учебного заведения для осуществления перевода. Желающие могут внести необходимые данные и узнать, соответствуют ли они требуемым критериям, или нет.

Перевод студентов осуществляется с согласия министерства образования в период зимних и летних каникул.

Перевод студентов не аккредитованных зарубежных вузов в азербайджанские вузы недопустим. Кроме того, при реализации процесса учитывается вопрос касательно вхождения вуза, где обучается студент, в рейтинг лучших вузов мира. Иностранцы и не имеющие гражданства лица не имеют права на участие в электронном переводе.

Отметим, что общая статистика обратившихся в действующий с августа прошлого года портал transfer.edu.az составляет 241 человек, 83 из которых получили положительный ответ.