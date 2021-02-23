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Республиканская гимназия искусств закрыта из-за коронавируса

Республиканская гимназия искусств закрыта из-за коронавируса В республиканской гимназии искусств приостановлена очная форма преподавания
Наука и образование
23 февраля 2021 г. 09:55
Республиканская гимназия искусств закрыта из-за коронавируса
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В республиканской гимназии искусств приостановлена очная форма преподавания.

Как сообщает Report, причиной стало распространение коронавирусной инфекции среди учителей и учеников в учебном заведении.

Так, несколько дней назад коронавирус был выявлен сначала в семье одного из классных руководителей, а затем и у самого учителя. Позже несколько учителей и учеников гимназии также заразились вирусом. Поэтому занятия в Республиканской гимназии искусств были приостановлены. Родителям сообщили, что очные занятия в учебном заведении откладываются до 9 марта.

Занятия будут продолжены в дистанционной форме.

Напомним, ранее из-за коронавируса была закрыта для учащихся полная средняя школа № 82 в Наримановском районе Баку.

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Версия на азербайджанском языке Respublika İncəsənət Gimnaziyası koronavirusa görə bağlanıb

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