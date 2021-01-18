Ректор БВШН встретился с сотрудником, участвовавшим в Отечественной войне

Азербайджанские военнослужащие доблестно сражались за освобождение наших земель от многолетней оккупации

Среди сотен отважных бойцов, сражавшихся за территориальную целостность Азербайджанской Республики, были также сотрудники, студенты и выпускники Бакинской высшей школы нефти (БВШН). Они внесли свой вклад в великую Победу Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Как сообщили Report в пресс-службе вуза, на днях ректор БВШН Эльмар Гасымов встретился с уволенным из армии сотрудником Электронного учебного отдела Агасалимом Гафаровым.

Ректор отметил, что под командованием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева азербайджанские военнослужащие доблестно сражались за освобождение наших земель от многолетней оккупации.

Э.Гасымов пожелал упокоения душ героев, ставших шехидами в боях за территориальную целостность нашей страны. Он сказал, что память о них навсегда останется в сердце нашего народа.

"Вы показали себя как дисциплинированный, умелый и деловой сотрудник в своей сфере деятельности, и также проявили себя как достойный гражданин на поле боя. Семья БВШН гордится вами!", - добавил ректор.

Э.Гасымов поблагодарил А.Гафарова за вклад в историческую победу и сообщил, что его профессиональный разряд был повышен за проявленное им мужество и профессиональный подход к работе.

А.Гафаров, в свою очередь, отметил, что гордится участием в боевых действиях, проведенных Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с целью освобождения наших исторических земель от вражеской оккупации.