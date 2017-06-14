Ректор БСУ: Мы с презрением смотрим на тех, кто презрительно смотрит на русский язык

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "Некоторое время назад говорили, что Нурлана ханум запрещает разговаривать на русском языке в Бакинском славянском университете. Каким надо быть недалеким, чтобы в это поверить".

Как сообщает Report, об этом сказала ректор Бакинского славянского университета Нурлана Алиева.

Она отметила, что некоторые журналисты распространяют подобные идеи, новости: "Как можно запретить говорить на русском языке в Бакинском славянском университете? Мы с презрением смотрим на тех, кто презрительно смотрит на русский язык".

Н. Алиева отметила, что в университете осуществляются различные мероприятия, чтобы студенты глубже изучали русский язык: "Мы хотим, чтобы студенты выучили не только русский язык, но и японский, английский, немецкий и др. В БСУ обучаются более 300 иностранных студентов".

Н. Алиева затронула некоторые моменты, связанные с ней в период ее ректорства: "То говорили, что Нурлана Алиева запрещает студентам приходить в университет в шортах. То говорили, что ректор ставит себе лифт, чтобы подниматься на второй этаж. Я этим лифтом за год пользовалась один-два раза. Однако у нас есть пожилые сотрудники, которые благодарны мне за этот лифт. Когда рабочие вели в университете ремонтные работы, я тоже была с ними здесь, следила за работой. Некоторое оборудование, мебель университета были в непригодном состоянии, мы их обновили".