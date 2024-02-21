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Проректор ADA: Развитие человеческого капитала стоит на повестке правительства Азербайджана

Проректор ADA: Развитие человеческого капитала стоит на повестке правительства Азербайджана Вопрос развития человеческого капитала сегодня стоит на повестке дня правительства Азербайджана.
Наука и образование
21 февраля 2024 г. 14:00
Проректор ADA: Развитие человеческого капитала стоит на повестке правительства Азербайджана

Вопрос развития человеческого капитала сегодня стоит на повестке дня правительства Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил проректор по учебной части университета ADA Элькин Нурмамедов на мероприятии по случаю создания Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) и ее присоединения к Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA), организованном в университете ADA.

По словам Нурмамедова, экономическая система Азербайджана сейчас находится на переходном этапе своего развития, выходит на новый уровень и для этого необходимо стимулировать рост частного сектора, а также развитие человеческого капитала.

"Для достижения успеха в этом направлении ключевое значение имеет образование. А для развития сферы образования необходимо проводить различные исследования. Я надеюсь, что AzERA успешно справится с этой задачей",- сказал он.

В свою очередь, президент EERA профессор Марит Хонор Ховейд подчеркнула, что создание такого рода платформ важно для развития исследований в области образования.

"EERA – это организация, пытающаяся продвигать высокие стандарты исследований и у нас есть несколько видов деятельности, чтобы способствовать этому", - добавила профессор.

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Версия на английском языке Human capital development on agenda of Azerbaijani government
Версия на азербайджанском языке ADA prorektoru: İnsan kapitalının inkişafı Azərbaycan hökumətinin gündəliyindədir

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