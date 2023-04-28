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Пропустившие сертификацию по уважительным причинам учителя смогут пройти ее повторно

Пропустившие сертификацию по уважительным причинам учителя смогут пройти ее повторно Пропустившие сертификацию или не прошедшие ее по уважительным причинам учителя получат право на переаттестацию с сохранением рабочего места в течение 1 года.
Наука и образование
28 апреля 2023 г. 11:02
Пропустившие сертификацию по уважительным причинам учителя смогут пройти ее повторно

Пропустившие сертификацию или не прошедшие ее по уважительным причинам учителя получат право на переаттестацию с сохранением рабочего места в течение 1 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке в закон "О дошкольном образовании", обсуждаемом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.

Согласно поправке, не прошедшие переаттестацию лица считаются не прошедшими сертификацию. Трудовые отношения с непрошедшими переаттестацию лицами регулируются в соответствии с Трудовым кодексом.

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