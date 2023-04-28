Пропустившие сертификацию по уважительным причинам учителя смогут пройти ее повторно

Пропустившие сертификацию или не прошедшие ее по уважительным причинам учителя получат право на переаттестацию с сохранением рабочего места в течение 1 года.

Пропустившие сертификацию или не прошедшие ее по уважительным причинам учителя получат право на переаттестацию с сохранением рабочего места в течение 1 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке в закон "О дошкольном образовании", обсуждаемом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.

Согласно поправке, не прошедшие переаттестацию лица считаются не прошедшими сертификацию. Трудовые отношения с непрошедшими переаттестацию лицами регулируются в соответствии с Трудовым кодексом.