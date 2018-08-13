Продлен срок выбора специальности в бакалавриат вузов

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Время выбора специальности абитуриентами, отвечающими условиям конкурса по приему в бакалавриат вузов, продлили до 10 часов утра 14 августа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра.

Было отмечено, что по информации на 16:55 (13 августа) 44 558 абитуриентов внесли в электронные заявления выбранные ими специальности и утвердили их. 200 абитуриентов же отметили выбранные специальности, но не утвердили свои электронные заявления.

Еще не утвердившим специальности абитуриентам, а также желающим участвовать в конкурсе, но пока не выбравшим специальность лицам рекомендуется утвердить заявления до указанной даты.

К конкурсу будут допущены абитуриенты, выбравшие и утвердившие до указанного времени специальности в "Электронном заявлении выбора специальности абитуриента".