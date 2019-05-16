Президент Тюркской академии: Готовится большой тюркский атлас

"Готовится книга в связи с общей географией и литературой тюркских народов".

Об этом французскому бюро Report сообщил президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали.

"Мы подготовили книгу общей истории тюркских народов. Это произошло на основе соглашения, достигнутого между министрами образования. Эта книга предназначена для преподавания в средних школах. Сейчас готовится книга в связи с общей географией и литературой тюркских народов. Продолжая эту традицию, мы будем в будущем издавать совместные книги тюркских народов", - сказал он.

Д.Кыдырали также сказал, что идет работа над большим тюркским атласом: "Готовится книга под названием "Атлас топонимов". В книге будут размещены карты территорий, на которых с древних времен в различные периоды истории существовали тюркские государства. На этих картах будет указано, какие территории охватывало Сельджукское, Сефевидское или Османское государства. В книгу наряду с историей Аккоюнлу, Каракоюнлу и других тюркских государств будут включены карты с их территориями".