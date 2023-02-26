Президент НАНА: Азербайджан - миролюбивая, справедливая страна

Азербайджан является миролюбивая страна, которая стремится справедливо относиться к окружающему.

Азербайджан является миролюбивая страна, которая стремится справедливо относиться к окружающему.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Национальной Академии Наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

По его словам, в 44-дневной Отечественной войне наша героическая армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободила Карабах и другие районы от оккупации, так были отомщены жертвы Ходжалинского геноцида.

"Наше государство, восстанавливая Карабах, еще раз доказывает свою миролюбивую политику и политическую сущность. Азербайджан - миролюбивая, справедливая страна. Наш народ верит, что под руководством лидера страны откроется Зангезурский коридор, в регион придет мир и благополучие", - добавил президент НАНА.