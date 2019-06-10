На строительство и ремонт учебных заведений в городе Баку и его поселках выделено 40 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству и ремонту учебных заведений в городе Баку и его поселках.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в результате мер, принятых в последние годы в области развития учебных заведений, была проделана значительная работа по строительству, капитальному ремонту и восстановлению учебных заведений в городах и районах республики.

В целях продолжения строительства, капитального ремонта и восстановления учебных заведений в городе Баку и его поселках Исполнительной власти города Баку выделено 40 млн манатов, указанные в подпункте 1.17.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.