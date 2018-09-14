Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия средней школы № 28 в жилом массиве Савалан

14 сентября, 2018 11:44

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 14 сентября в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку состоялась церемония открытия полной средней школы номер 28. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия. Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы. Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе. Затем глава государства встретился с учителями и учениками школы.