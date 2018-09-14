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    Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия средней школы № 28 в жилом массиве Савалан

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 14 сентября в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку состоялась церемония открытия полной средней школы номер 28.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.

    Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы.

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе.

    Затем глава государства встретился с учителями и учениками школы.

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