Президент Ильхам Алиев позвонил Ахмету Давутоглу

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ 8 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Турецкой Республики Ахмету Давутоглу.

Как отмечает Report, президент Азербайджанской Республики передал премьер-министру Ахмету Давутоглу свои поздравления по случаю победы руководимой им Партии справедливости и развития на парламентских выборах.

Премьер-министр Турецкой Республики выразил признательность президенту Азербайджанской Республики за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ахмет Давутоглу также выразили уверенность в том, что основанные на принципах дружбы и братства двусторонние отношения между нашими странами будут и дальше развиваться по восходящей.