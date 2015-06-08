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    Президент Ильхам Алиев позвонил Ахмету Давутоглу

    Глава государства передал свои поздравления по случаю победы Партии справедливости и развития на парламентских выборах

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ 8 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Турецкой Республики Ахмету Давутоглу.

    Как отмечает Report, президент Азербайджанской Республики передал премьер-министру Ахмету Давутоглу свои поздравления по случаю победы руководимой им Партии справедливости и развития на парламентских выборах.

    Премьер-министр Турецкой Республики выразил признательность президенту Азербайджанской Республики за проявленное внимание и поздравление.

    Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ахмет Давутоглу также выразили уверенность в том, что основанные на принципах дружбы и братства двусторонние отношения между нашими странами будут и дальше развиваться по восходящей. 

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