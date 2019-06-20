Представленный БВШН стартап занял второе место в рамках программы "NewSpace" Business Accelerator

Недавно состоялся финальный этап (Demo Day) в рамках программы "NewSpace" Business Accelerator, совместно проводимый Открытым акционерным обществом "Azercosmos" и инновационным центром "Social Innovation Lab" (Sil.).

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Начатый студентами БВШН Эльмаром Аскерзаде, Александром Оборовским, Мурадом Рагимовым и Гусейном Алиевым под руководством доцента БВШН Амир Вахшури стартап по их собственному проекту "SolarPCM" занял второе место и удостоился первоначальной инвестиции в сумме 5000 азербайджанских манатов.

Для участия в программе, которая получила положительный отзыв со стороны стартап-экосистемы, были отправлены 40 заявок из 5 стран. Из них 10 стартапов были избраны для участия в программе. В период "Акселерации", который продлился между январем и маем этого года, участники были ознакомлены с работой спутников, офисной работой, были привлечены в техническое иделовое обучение, они также ознакомились с работой экспертов и менторов.

Наряду с вышесказанным, победители вместе с "Azercosmos" примут участие на международных выставках и конференциях, получив таким образом возможность выставления собственной продукции на зарубежном рынке. Основной целью программы "NewSpace" Business Accelerator является выявление стартап-проектов в сфере аэрокосмических услуг, оказание поддержки их развитию и выставлению на зарубежных рынках.