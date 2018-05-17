Председатель ГЭЦ: Ожидается, что результаты летних экзаменов будут выше, чем весенних

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Результаты экзаменов по I и III группам, проведенных 13 мая, такие же как в прошлом году".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Председатель отметила, что среди результатов двух экзаменов ГЭЦ учитывает самый высокий показатель:

"При анализе результатов прошлого года мы увидели, что результат участников второго экзамена выше на 20%. Это значит, что результаты летних экзаменов будут в среднем на 20% выше, чем результаты весенних экзаменов".

М.Аббасзаде не исключила, что в этом году результаты могут быть иными:

"Потому что в прошлом году мы дали абитуриентам возможность дважды сдать экзамен по одной группе. Однако в этом году мы позволили абитуриентам изменить группу, в которой они принимали участие в первый раз. Так, абитуриенты, сдавшие экзамен по II и III группе специальностей весной, могут в летних экзаменах участвовать по II и III группам. Мы пока не знаем, какими будут эти изменения и как скажутся на результатах. Сказать что-то будет возможно только после окончания сессии".