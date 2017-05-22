Посол: В настоящее время в Румынии обучаются порядка 25 азербайджанских студентов

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Первый образовательный форум Азербайджан-Румыния пройдет в исторический момент, когда мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений.

Как сообщает Report, об этом на брифинге по случаю намеченного на 24 мая форума заявил посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.

По его словам, на мероприятии примут участие 10 ведущих вузов Румынии, которые представят свои образовательные программы: "Образование это инвестиция в развитие будущего отношений Азербайджана и Румынии. Мы продолжим развивать наши отношения".

Говоря о преимуществах обучения в Румынии, Д.Янку сказал, что Румыния - самая привлекательная страна для обучения зарубежных студентов: "Для азербайджанских студентов здесь меньше культурных барьеров. У нас схожая культура, традиции, музыка и это важно для человека, который едет за рубеж для обучения".

Посол также рассказал о стипендиях, которые предлагает Румыния для обучения зарубежным студентам. Он добавил, что в настоящее время в Румынии обучается порядка 25 азербайджанских студентов.