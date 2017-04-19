Посол Франции побывала в Бакинской Высшей Школе Нефти

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики Аурелия Буше побывала в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) и встретилась с ректором Высшей Школы Эльмаром Гасымовым.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, во встрече также приняли участие Советник посольства по культуре Йохан Щиттерер и Атташе по вопросам сотрудничества с университетами Батист Миньо.

Приветствовав гостей, ректор подробно проинформировал их об успехах в деятельности БВШН. Касаясь разносторонних и крепнущих с каждым годом отношений между Азербайджаном и Францией в экономической, политической, социальной, научной и культурной областях, ректор особо подчеркнул важность двустороннего сотрудничества и в области образования. Эльмар Гасымов сообщил, что подписание в 2013 году протокола о сотрудничестве между БВШН и Французским институтом нефти (IFP) стало еще одним примером успешного развития отношений между двумя странами.

Выразив благодарность ректору БВШН Эльмару Гасымову за теплый прием, посол Франции Аурелия Буше отметила, что деятельность Высшей Школы, которая готовит высококлассных специалистов-инженеров для нефтегазовой отрасли, имеет важное значение для всего региона. Говоря о сотрудничестве БВШН с IFP, посол остановилась на перспективах налаживания связей БВШН и с другими отраслевыми высшими учебными заведениями Франции в рамках партнерских отношений двух стран в области образования.

На встрече были также обсуждены возможности реализации, в рамках сотрудничества Высшей Школы с Французским институтом нефти, различных инициатив, включая совместную научную деятельность, программы обмена студентами и преподавателями, организацию семинаров и конференций и других проектов.