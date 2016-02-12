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    ЕС выделил на развитие образовательной сферы в Азербайджана 19 млн. евро

    Малена Мард: Сфера образования является приоритетной в рамках сотрудничества Азербайджана и ЕС

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз выделил на развитие образовательной сферы в Азербайджане 19 млн. евро. 

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам глава офиса ЕС в Баку Малена Мард.

    Она отметила, что эти средства будут потрачены на проведение тренингов и развития профессионального образования. М.Мард заявила, что сфера образования является приоритетной в рамках сотрудничества Азербайджана с ЕС. 

    Она также подчеркнула, что Азербайджан является одной из стран, которая проявляет большую активность в участии образовательных программ ЕС, таких  как Erasmus и Erasmus+.

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