ЕС выделил на развитие образовательной сферы в Азербайджана 19 млн. евро

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз выделил на развитие образовательной сферы в Азербайджане 19 млн. евро.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам глава офиса ЕС в Баку Малена Мард.

Она отметила, что эти средства будут потрачены на проведение тренингов и развития профессионального образования. М.Мард заявила, что сфера образования является приоритетной в рамках сотрудничества Азербайджана с ЕС.

Она также подчеркнула, что Азербайджан является одной из стран, которая проявляет большую активность в участии образовательных программ ЕС, таких как Erasmus и Erasmus+.