Посол Египта в Азербайджане посетила Фонд "Знание"

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Посол Египта в Азербайджане Сузанне Мохамед Гамиль посетила Фонд "Знание" при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report из сектора по связям с общественностью Фонда, на встрече также присутствовал заведующий Египетского центра связей в области культуры и образования посольства Ахмед Сами Элайди.

Здесь посол была проинформирована об организованных Фондом "Знание" и центром курсах арабского языка, выставках египетской культуры, обсудили вопросы организации фондом тренингов по азербайджанскому языку для сотрудников посольства.

Выразив признательность за радушный прием, Сузанне Мохамед Гамиль поддержала указанные проекты и заявила о готовности сотрудничества с Фондом "Знание". Был проведен обмен мнением касательно дальнейших совместных проектов, прозвучали предложения.