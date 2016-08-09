Будет подготовлен список 5-летних детей, которых с нового учебного года привлекут к дошкольному образованию

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ С 2016-2017-го учебного года в общеобразовательных школах приступят к дошкольному образованию 5-летних детей за государственный счет.

Как сообщает Report, министр образования Микаил Джаббаров подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу "Об исполнении решения №271 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 11 июля 2016 года", будет составлен список 5-летних детей, которых с нового учебного года привлекут к дошкольному образованию, а также установят педагогов и школы для организации дошкольного образования по территориям.

Кроме того, будут приняты меры по созданию в общеобразовательных школах необходимых условий, проведению учебных тренингов в соответствии с программой и утвержденным учебным планом для педагогов, которых задействуют для дошкольного образования.