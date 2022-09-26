Победительница конкурса Yüksəliş назначена на новую должность

Победительница второго конкурса Yüksəliş ("Восхождение") Наргиз Исмайлова назначена на новую должность.
Как сообщает Report, она назначена на должность заведующей отделом управления проектами и развития бизнеса Фонда развития образования при Министерстве науки и образования.
Наргиз Исмайлова имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере управления программами и проектами в области институционального строительства, организационной трансформации, построения систем управления проектами. Является соучредителем и членом правления азербайджанского представительства Института управления проектами (Project Management Institute – PMI).