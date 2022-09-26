Победительница конкурса Yüksəliş назначена на новую должность

Победительница второго конкурса Yüksəliş ("Восхождение") Наргиз Исмайлова назначена на новую должность.

Победительница второго конкурса Yüksəliş ("Восхождение") Наргиз Исмайлова назначена на новую должность.

Как сообщает Report, она назначена на должность заведующей отделом управления проектами и развития бизнеса Фонда развития образования при Министерстве науки и образования.

Наргиз Исмайлова имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере управления программами и проектами в области институционального строительства, организационной трансформации, построения систем управления проектами. Является соучредителем и членом правления азербайджанского представительства Института управления проектами (Project Management Institute – PMI).