Останки человека возрастом 10 тыс. лет нашли в мексиканской пещере

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Останки человека, жившего около 10 тысяч лет назад, были обнаружены водолазами в крупнейшей в Мексике системе подводных пещер на полуострове Юкатан.

Как передает Report со ссылкой на El Universal, об этом рассказал глава исследовательского проекта Гильермо де Анда.

Как предполагает эксперт, причиной гибели древнего человека стала какая-то катастрофа. Пока не известно, кому именно принадлежит скелет, поэтому к проекту присоединился антрополог.

При исследовании пещеры также были обнаружены алтари и другие ритуальные сооружения, посвященные богу торговли майя Эк-Чуаху. По мнению историков, майянские купцы использовали это место для паломничества. Там же археологи обнаружили большое количество керамических останков и маску этого самого божества.

По примерным подсчетам специалистов, подводная система простирается на 347 км, а число объектов археологического наследия цивилизации майя в ней может исчисляться сотнями.