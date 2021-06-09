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Опубликован рейтинг лучших университетов мира

Опубликован рейтинг лучших университетов мира Опубликован рейтинг лучших университетов мира - QS World University Rankings 2022.
Наука и образование
9 июня 2021 г. 08:32
Опубликован рейтинг лучших университетов мира

Опубликован рейтинг лучших университетов мира - QS World University Rankings 2022.

Как передает Report, в рейтинге QS принимали участие 1300 высших учебных заведений из 97 стран. Допущены к исследованиям были более 600 вузов.

Рейтинг возглавил Массачусетский технологический институт, на втором месте идет – Оксфордский университет, на третьем расположился Стэнфордский университет.

В рейтинг попали всего лишь два вуза Азербайджана: БГУ и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC).

В этот список вошли 48 вузов из России, 10 из Турции, 6 из Ирана и только 1 университет из Грузии. Университеты Армении не вошли в рейтинг.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən yaxşı universitetlərinin yeni reytinqi açıqlanıb

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