Омбудсмен: Азербайджан добился больших успехов в обеспечении прав человека

"В Азербайджане жалобы людей на социальные проблемы уменьшаются. Азербайджан добился значительных успехов в обеспечении прав человека по сравнению с другими странами, и мы надеемся, что все проблемы в этом направлении будут решены".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщила Уполномоченный по правам человека Азербайджана Эльмира Сулейманова.

Она отметила, что ситуация в пенитенциарных учреждениях Азербайджана кардинально изменилась в лучшую сторону: "Об этом также говорят члены семей и адвокаты заключенных. Случаи грубого обращения с заключенными практически полностью сошли на нет. Я говорю об этом с полной искренностью. Мы работали над тем, чтобы для заключенных были открыты рабочие места в местах лишения свободы, и сейчас в учреждении по отбыванию наказания № 4 созданы условия для того, чтобы женщины-заключенные могли заниматься вязанием. Они зарабатывают здесь деньги и оказывают финансовую помощь своим семьям".