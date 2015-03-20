Очередные испытательные экзамены для абитуриентов состоятся в апреле

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) 19 апреля проведет третий испытательный экзамен для абитуриентов. Об этом Report сообщили в ГКПС.

Регистрация для участия на экзамене начнется с 30 марта.

Отметим, что запись на испытательный экзамен проводится только по интернету путем использования удостоверения личности платежной карты ГКПС. Платежную карту можно приобрести либо путем интернет оплаты, либо отослав пустое СМС на номер 7735.