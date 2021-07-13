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Объявлены победители конкурса «Yüksəliş»

Объявлены победители конкурса «Yüksəliş» Определились победители конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»). Из 112 участников финального этапа конкурса, проходившего 10-11 июля в Баку Экспо Центре, победителями стали 27 человек. Именно они продемонстрировали лучшие навыки и управленческие способности
Наука и образование
13 июля 2021 г. 00:55
Объявлены победители конкурса «Yüksəliş»

Определились победители конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»). Из 112 участников финального этапа конкурса, проходившего 10-11 июля в Баку Экспо Центре, победителями стали 27 человек. Именно они продемонстрировали лучшие навыки и управленческие способности среди 11 760 претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе.

Как сообщает Report, финал конкурса, как и полуфинал, проходил в формате «оценочной конференции».

Данный формат широко распространен в США, странах Европы и России и используется для оценки потенциала одновременно большого количества людей. Эксперты оценивали такие навыки, как стратегическое мышление, управление производительностью, нацеленность на результат, командная работа, коммуникация, управление изменениями, управление бюджетом, социальная ответственность, применение инновационных подходов.

Во время финала под руководством членов оргкомитета и исполнительных руководителей участники приступили к выполнению задания на тему «Умный город в Карабахе». После презентаций участники ответили на вопросы наставников. В завершении один участник от каждой команды, отличившийся своими знаниями и навыками, получил один балл от наставника команды.

Несмотря на то, что по условиям конкурса, победителями должны были стать 20 человек, Оргкомитет решил объявить победителями всех, набравших одинаковые баллы, тем самым подчеркнув прозрачность и справедливость системы оценки навыков и способностей каждого из участников. Имена победителей будут включены в кадровый резерв, а также каждый из них получит годовой план личного развития (https://yukselish.az/mentors.html) и грант в размере 20 тысяч манатов.

Напомним, что в конкурсе «Yüksəliş» принимали участие граждане Азербайджанской Республики с высшим образованием в возрасте от 21 до 51 года и стажем управления не менее 2-х лет. Конкурс состоит из 5 этапов - регистрации, онлайн-отбора, очного этапа, полуфинала и финала.

Цель конкурса «Yüksəliş», учрежденного распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма и создать резервную базу кадров страны.

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Версия на азербайджанском языке “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri bəlli olub

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