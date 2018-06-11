Обнародованы результаты второго экзамена по азербайджанскому языку

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр провел 10 июня в Баку и Нахчыване экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора, желающих поступить в вузы и ссузы.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в данном экзамене приняли участие абитуриенты, не прошедшие или не присутствовавшие на экзамене 22 апреля, зарегистрировавшие электронные заявления 11-30 апреля.

Результаты экзамены выставлены на сайте ГЭЦ 11 июня.

Абитуриенты могут узнать ответ, отправив посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar) рабочий номер на номер 7727.

Из 1359 абитуриентов, участие которых предусматривалос на экзамене, 235 на экзамен не явились.

Отметим, что абитуриентам на экзамене по предмету "Азербайджанский язык" представили 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Неверные ответы не влияют на правильные. Результаты экзаменов оцениваются как "удовлетворительный" и "неудовлетворительный", получившие "удовлетворительный" допускаются к вступительным экзаменам. Для получения абитуриентом оценки "удовлетворительно" он должен набрать не меньше 15 баллов.

Отметим, что созданная в связи с результатами экзамена Апелляционная комиссия действует по адресу г.Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание бывшего Университета "Азия"). Абитуриенты могут обращаться в Апелляционную комиссию 11-13 июня с 10:00 до 17:00, имея при себе оригинал и копию удостоверения личности.