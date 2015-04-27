 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора

    6 631 из 7 873 абитуриентов выдержали экзамен

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты экзаменов по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора.

    Как сообщили Report в ГКПС, 551 из 8 426 абитуриентов не явились на экзамен, а результаты двух абитуриентов были аннулированы из-за нарушения правил.

    Экзамен выдержали 6 631 из 7 873 абитуриентов.

    Отметим, что провалившие экзамен абитуриенты и лица, не сумевшие принять на нем участие по той или иной причине, смогут пересдать экзамен 7 июля.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi