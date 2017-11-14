Обнародованы планы работы Государственной комиссии по языку

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Общая суть работ Государственной комиссии по языку в том, чтобы еще больше развивать азербайджанский язык в отдельно взятых сферах в рамках отдельно взятых методов, устранять обнаруженные недочеты, пустоты".

Об этом Report заявил новый член Государственной комиссии по языку, членкор НАНА, директор Института фольклора Мухтар Иманов.

Он отметил, что есть необходимость в переиздании орфографичесого словаря, усовершенствовании старого словаря. По его словам, в связи с этим в Институте языкознания идут работы.

По словам М. Иманова, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 13 ноября будет подготовлен план по сохранению чистоты азербайджанского языка и улучшению использования государственного языка. По словам эксперта, другие проблемы связаны с правилами произношения и терминами: "Никто не против использования в азербайджанском языке заимствованных слов. Главное, адаптировать их под правила произношения языка и найти замену тем словам, для которых это возможно".

М. Иманов отметил, что решение названных вопросов предусмотрено со стороны различных структур с участием ученых, представляющих различные области науки.