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    Обнародовано число наблюдателей на экзаменах Государственного экзаменационного центра в следующем году

    1508 из них будут участвовать на тестовых экзаменах впервые

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) завершил процесс внесения сведений о лицах, которые в качестве наблюдателей будут участвовать на экзаменах в следующем году, в систему "Электронной регистрации наблюдателей". 

    Об этом Report сообщили в ГЭЦ. 

    В систему внесены данные о 14 817 учителях - наблюдателях из различных институтов Национальной академии наук Азербайджана и 2076 средних образовательных учреждений страны.  1508 из них будут участвовать на тестовых экзаменах впервые. 

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