Обнародован прогноз геомагнитных бурь на Земле в следующем году

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 40 магнитных бурь, в том числе до семи больших, прогнозируется в 2016 году на Земле. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МЧС России.

Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты "ударяют" выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения. Если они достигают большой силы, это может приводить к сбоям в электронном оборудовании, перебоям с радиосвязью и на электрических сетях.

"В 2016 году прогнозируется 25-40 геомагнитных бурь, среди которых три-семь больших и очень больших. Вероятность возникновения бури высшей категории (extreme) 10-15%. Среднегодовой уровень Ap-индекса геомагнитной активности прогнозируется на уровне 10±3", - говорится в прогнозе Центра "Антистихия" МЧС России.



По данным спасателей, в 2016 году продолжится постепенный спад солнечной активности. На этом фоне вероятно несколько периодов высокой активности с мощными солнечными вспышками. Вероятны 15-25 протонных возрастаний различной интенсивности, в том числе одно-два наземных возрастания, что может создать риски нарушений в работе электроники на высокоорбитальных спутниках".

"Геомагнитных бурь в 2015 году стало заметно больше. В период с 1 января по 1 ноября 2015 года зарегистрировано 36 геомагнитных бурь, пять из которых были большими. Магнитная буря 22 июня 2015 года относится к разряду самой большой бури 24-го солнечного цикла", - отмечается в прогнозе.