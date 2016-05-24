​Объявлены результаты вступительных экзаменов, проведенных для выпускников предыдущих лет по I и IV группам специальностей

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты вступительных экзаменов, проведенных 22 мая по I и IV группам специальностей для абитуриентов предыдущих лет.

Как сообщили Report в ГКПС, согласно результатам, 944 из подавших документы 12 800 абитуриентов не явились на экзамен.

25 из 11 856 участвовавших на экзамене абитуриентов были выведены из экзаменационного зала из-за нарушения правил, а их результаты аннулированы.

Самый высокий результат показал абитуриент IV группы специальностей, набравший 690 баллов.

Напомним, что выбор специальностей будет производиться с 29-го июля по 10-ое августа по всем группам специальностей (выпускники как этого, так и предыдущих лет).