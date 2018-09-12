Названо время приема победителей олимпиад в вузы вне конкурса

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Прием в вузы победителей международных олимпиад и республиканских предметных олимпиад вне конкурса будет осуществлен в очередной приемной кампании".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, согласно последним поправкам в законе "Об образовании", победители международных олимпиад и республиканских предметных олимпиад будут зачислены в вузы вне конкурса: "На данный момент министерство образования вместе с соответствующими структурами проводит работу по подготовке правил приема. После утверждения правил Кабинетом министров, ими воспользуются в ходе очередной приемной кампании".