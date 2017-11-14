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    Названо азербайджанское министерство с наибольшим количеством вакантных рабочих мест

    На конкурс представлено в общем 990 вакантных должностей© Report/ Elshan Baba

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "На конкурс по приему на госслужбу в госорганы представлено в общем 990 вакантных должностей".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Государственного экзаменационного центра Вафадар Мисиров.

    По его словам, на конкурс представлено 176 вакантных должностей по административному руководству (вид А), 814 должностей – по административному исполнению (вид В): "Наибольшее количество вакансий представлено министерством сельского хозяйства (504 вакантных должности), Госкомитетом по вопросам имущества (113 вакантных должностей) и Комитетом статистики (122 вакантных места)".

    Он отметил, что продолжается работа по уточнению вакантных должностей в госорганах, которые планируется представить на конкурс. Успешно прошедшие этап тестового экзамена и получившие сертификат кандидаты смогут принять участие в собеседовании.

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