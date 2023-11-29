Два института Национальной академии наук Азербайджана будут переименованы

Два института Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будут переименованы.

Два института Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будут переименованы.

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем общем собрании НАНА.

Академия наук обратилась в Кабинет министров относительно переименования Института археологии, этнографии и антропологии НАНА в Институт археологии и антропологии, а Института истории имени Аббасгулу Ага Бакиханова в Институт истории и этнологии имени Аббасгулу Ага Бакиханова.

На общем собрании также были избраны председатели региональных отделений НАНА. Исмаил Гаджиев был избран председателем Нахчыванского отделения НАНА, а академик Фуад Алиев - председателем Гянджинского отделения НАНА.