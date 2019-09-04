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Назван состав Общественного Совета при Министерстве образования - СПИСОК

​Назван состав Общественного Совета при Министерстве образования

В Азербайджано-французском университете состоялись выборы в Общественный Совет. 

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Замминистра образования, председатель Избирательного комитета Фирудин Гурбанов подчеркнул значимость создания Общественного Совета при Министерстве образования. Он выразил надежду на то, что Совет внесет вклад в развитие образования и пожелал удачи каждому кандидату.

После этого состоялось голосование. По результатам голосования в состав Совета были избраны Ильгар Оруджев, Шахлар Аскеров, Этибар Алиев, Надир Исрафилов, Ульвия Микаилова, Эльмира Кязымзаде, Анар Велиев, Анар Джафарзаде, Асиф Джахангиров, Маис Алиев и Хикмет Ализаде.

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