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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Назначен заведующий Управлением образования города Баку.
Об этом сообщили Report в Управлении.
Распоряжением министра образования Джейхуна Байрамова на эту должность назначен заместитель заведующего Управлением Рашад Тагиев.
Отметим, что Рашад Тагиев родился в 1981 году.
В 2013-2015 гг. он был заведующим сектором человеческих ресурсов Управления, в 2015-2018 гг. заместителем заведующего Управлением образования города Баку.
Samirə AbdullayevaАвтор новости