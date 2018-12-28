Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Назначен заведующий Управлением образования города Баку.

Об этом сообщили Report в Управлении.

Распоряжением министра образования Джейхуна Байрамова на эту должность назначен заместитель заведующего Управлением Рашад Тагиев.

Отметим, что Рашад Тагиев родился в 1981 году.

В 2013-2015 гг. он был заведующим сектором человеческих ресурсов Управления, в 2015-2018 гг. заместителем заведующего Управлением образования города Баку.