 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назначен заведующий Управлением образования города Баку

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Назначен заведующий Управлением образования города Баку.

    Об этом сообщили Report в Управлении.

    Распоряжением министра образования Джейхуна Байрамова на эту должность назначен заместитель заведующего Управлением Рашад Тагиев.

    Отметим, что Рашад Тагиев родился в 1981 году.

    В 2013-2015 гг. он был заведующим сектором человеческих ресурсов Управления, в 2015-2018 гг. заместителем заведующего Управлением образования города Баку.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi