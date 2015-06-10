​Наргиз Пашаева: Мир пока еще недостаточно знаком с азербайджанской наукой

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ "Мир пока еще недостаточно знаком с азербайджанской наукой, и мы хотим, чтобы азербайджанская наука заняла достойное и заслуженное место в мире".

Как передает Report, об этом сказала ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова , член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева в интервью АЗЕРТАДЖ.

Интервью профессора Наргиз Пашаевой:

- На официальном сайте Центра отмечено, что изучение богатой культуры и истории Азербайджана и Кавказского региона, в котором он расположен, остались вне поля зрения международной научной общественности. Как Вы думаете, в чем заключается значение научной конференции с этой точки зрения?

- Завтрашняя конференция – первая научная конференция Центра имени Низами Гянджеви, учрежденного в Оксфордском университете и ставшего его полномочной структурой. Несомненно, конференция, представленная в таком составе и в такой среде, а именно в Институте востоковедения Оксфордского университета, сама по себе ставит очень важные вопросы. Первый важный вопрос заключается в том, что, как уже было сказано, каждая высказанная здесь мысль, любое выдвинутое научное суждение не остаются в аудитории, а доводятся до всех научных кругов мира. Так как распространяемые Оксфордом научные суждения, принимаемые Оксфордом научные аргументы являются уже принятыми критериями науки, прошедшими испытание в мире. С этой точки зрения значение проводимой нашим Центром конференции, конечно же, очень велико. Участвующие в конференции ученые являются сегодня самыми солидными, самыми знаменитыми и авторитетными учеными в своих областях. А это, безусловно, основной показатель уровня мероприятия.

-В интервью, данном АЗЕРТАДЖ в прошлом году, Вы отметили, что Центр имени Низами Гянджеви скоро начнет действовать. Прошло немного времени, что Вы можете сказать сегодня о деятельности и проектах Центра?

-Обзор проектов действительно радует. К примеру, отрадно, что книгу Бертельса о Низами Гянджеви «Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви», изданную в 1941 году, и, к сожалению, ни разу не переизданную на русском языке, мы переводим здесь, в Оксфорде, на английский язык. До конца этого года планируется представить книгу как в Оксфорде, так и в Азербайджане. Это очень большое событие для ученых, профессиональных кругов, тех, кто осведомлен в этом вопросе. Потому что никто до сих пор не подготовил английскую версию книги Бертельса. И если такой крупный университет как Оксфорд, факультет востоковедения Оксфорда переводит эту книгу, то о ней будут знать уже во всем мире.

Кроме того, мы заняты подготовкой 3 магистрантов и 3 аспирантов. В чем заключается подготовка? Нужно сдать экзамен. Нужно пройти испытания преподавателей и профессоров Оксфорда. Каждый, кто пройдет испытание, добьется этого успеха. Разумеется, мы предоставим эту возможность достойному.

Кроме того, мы обладаем полномочиями помочь в рамках правил университета каждому, кто занимается не только востоковедением и литературоведением, но и любыми другими сферами науки, и желает наладить связи с Оксфордским университетом. На встрече с руководством университета, которая прошла за день до конференции мне сообщили , что в будущем хотят видеть нас центром, представляющем не только Кавказский, но Среднеазиатский регионы. Уже два года мы работаем вместе, завоевали здесь доверие, в течение этого времени они оценили нашу научную грамотность, научные способности и партнерские качества, и эта оценка высока.

- Естественно, что в Азербайджане проявляется большой интерес к этому проекту. Так, Центр имени Низами Гянджеви действует как часть Оксфордского университета. Это большое достижение. Как Вы объясните это и как интересующиеся могут принять участие в деятельности Центра?

- Знаете, самое главное, чтобы были способные, трудолюбивые молодые люди. Правда, действующий с ХIII века Оксфордский университет дает образование на платной основе. Но это не значит, что каждый финансово обеспеченный человек может поступить сюда. Для того, чтобы приблизиться к этому авторитетному учебному заведению, получить здесь образование, материальные средства являются, можно сказать, самым последним условием. Самое важное – способности и знания. Трудолюбие, терпение и выдержка. Должно быть желание идти вперед, постепенно совершенствуясь. Наука – это не бизнес-сфера, в нее входишь постепенно, не забывая и не перечеркивая тех, кто был до тебя. Ты можешь идти вперед, помня тех, кто был и многое сделал до тебя.

Хотела бы особо отметить, что самое главное заключается в том, что мы не несем здесь лишь формально-временную функцию. Действующий сегодня и представляющий Азербайджан Научный центр имени Низами Гянджеви, должен стать и станет постоянным в Оксфорде. Потому что в таких случаях повышается ценность и авторитет и страны, и родины, и гражданина.

-Как бы Вы выразили чувства, которая переполняют вас, первого азербайджанского ученого, представленного в знаменитом Оксфордском университете, обладающем 800-летней историей и подготовившем многих всемирно известных ученых и общественных деятелей?

-Мне это кажется и реальностью, и легендой. Сегодня, когда я приехала в Оксфорд, меня встретили как самого желанного и почетного гостя. Мне сказали, что это встреча людей, которые представляют университеты и посвятили всю свою деятельность университету и студентам. «Мы всегда готовы хранить, беречь таких людей, оказывать им поддержку». Эти слова – высокое признание, большая радость для человека. В такие моменты думаешь, как хорошо, что 33 года ты занимаешься своей профессией. На мой взгляд, самой лучшей профессией – преподавательством и наукой. Открыть двери Оксфордского университета и присоединиться к его коллективу – это большая гордость для меня.

В Азербайджане были знаменитые ученые, здесь накоплен большой научный потенциал. Мир пока еще недостаточно знаком с азербайджанской наукой, и мы хотим, чтобы азербайджанская наука заняла достойное и заслуженное место в мире. Но эти желания не претворяются в жизнь в один день, в одночасье, мгновенным порывом. Это требует большого труда и душевного горения.

Здесь, в Оксфорде никто не зависит друг от друга, но все зависят от истины и служат ей.