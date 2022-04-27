Подготовленные НАНА вакцина и спрей от COVID-19 включены в список ВОЗ

Подготовленные Национальной академией наук Азербайджана вакцина и спрей включены в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как сообщает Report, об этом вице-президент НАНА, академик Ирада Гусейнова сказала, представляя отчет о научной и научно-организационной деятельности отделения Биологических и медицинских наук за 2021 год.
Вице-президент, говоря о деятельности в связи COVID-19, отметила, что Тарланом Мамедовым и группой исследователей под его руководством на основе новых технологий были подготовлены несколько вакцин на базе протеина и спрей, которые включены в список ВОЗ.