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Подготовленные НАНА вакцина и спрей от COVID-19 включены в список ВОЗ

Подготовленные НАНА вакцина и спрей от COVID-19 включены в список ВОЗ Подготовленные Национальной академией наук Азербайджана вакцина и спрей включены в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Наука и образование
27 апреля 2022 г. 14:17
Подготовленные НАНА вакцина и спрей от COVID-19 включены в список ВОЗ

Подготовленные Национальной академией наук Азербайджана вакцина и спрей включены в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Report, об этом вице-президент НАНА, академик Ирада Гусейнова сказала, представляя отчет о научной и научно-организационной деятельности отделения Биологических и медицинских наук за 2021 год.

Вице-президент, говоря о деятельности в связи COVID-19, отметила, что Тарланом Мамедовым и группой исследователей под его руководством на основе новых технологий были подготовлены несколько вакцин на базе протеина и спрей, которые включены в список ВОЗ.

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Версия на азербайджанском языке AMEA: "Hazırladığımız vaksin və sprey ÜST-ün siyahısına daxil edilib"

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