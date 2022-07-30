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НАНА опровергла сообщения о расхищении материалов архива

НАНА опровергла сообщения о расхищении материалов архива "Информация, размещенная сегодня в некоторых новостных сайтах с заголовком "Архив НАНА расхищается", где указывается, что якобы сотрудники академии, пользуясь случаем, расхищают редкие архивные материалы, рукописи и печатные копии, не соответствует действ
Наука и образование
30 июля 2022 г. 18:29
НАНА опровергла сообщения о расхищении материалов архива

"Информация, размещенная сегодня в некоторых новостных сайтах с заголовком "Архив НАНА расхищается", где указывается, что якобы сотрудники академии, пользуясь случаем, расхищают редкие архивные материалы, рукописи и печатные копии, не соответствует действительности".

Об этом Report сообщили в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

"В Институте рукописей имени Мухаммада Физули НАНА с особой бережностью хранятся древние рукописи, связанные с историей, литературой и древней культурой азербайджанского народа, уникальные исторические и археографические документы, хранящие наше национальное прошлое, личные архивы выдающихся деятелей науки и культуры Азербайджана XIX и XX веков, старопечатные книги и редкие печатные образцы. Для минимизации контактов древних рукописей с читателем в последние годы на высоком уровне организована электронизация рукописей. Они могут быть представлены читателям в читальном зале института только с разрешения руководства института и под непосредственным контролем сотрудников, ответственных за эту работу. Процесс осуществляется под соответствующим контролем.

В настоящее время все материалы, хранящиеся на складах Института рукописей, продезинфицированы и закрыты. Из архива Института рукописей невозможно изъять какие-либо документы или копии рукописей, старопечатных книг и других редких образцов. Потому что материалы находятся под особой охраной полиции, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с мировыми стандартами", - сказали в академии.

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