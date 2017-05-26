Награждены победители проводимой при поддержке Kapital Bank школьной олимпиады

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках социально направленной деятельности оказал поддержку Республиканской школьной олимпиаде, организованной совместно с министерством образования. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

Олимпиада проводилась по восьми предметам – физика, химия, математика, биология, информатика, история, география, Азербайджанский язык и литература, где участвовали около 30 тыс. учеников.

Вчера в Киноцентре Низами состоялось торжественное мероприятие по награждению победителей олимпиады. На мероприятии присутствовал министр образования Микаил Джаббаров, представители различных организаций и ведомств, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели и другие лица.

По итогам олимпиады жюри выбрали победителей по каждому предмету. Ученики были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, дипломами и различными подарками. Также были выявлены лучшие ученики по номинации "Лучшие из первых".

Следует отметить, что Kapital Bank участвует в различных проектах министерства образования. В ближайшем будущем планируется еще несколько проектов в сфере образования.