Надписи на здании Президиума НАНА будут заменены

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Выдвинута инициатива о замене надписей и относящихся к советскому периоду элементов на здании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Акиф Ализаде.

По его словам, на днях было направлено письмо главе Исполнительной власти г.Баку Гаджибале Абуталыбову и министру культуры и туризма Абульфазу Караеву: "В письме выражается просьба помочь в решении данной проблемы, так как ее решение находится в компетенции государства".